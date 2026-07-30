Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Boeing не хочет разрешать Украине производить ракеты к Patriot, — Die Welt

Boeing не хочет разрешать Украине производить ракеты к Patriot, — Die Welt

Boeing не хочет разрешать Украине производить ракеты к Patriot, пишет Die Welt. Украина не может наладить производство ракет Patriot из-за отказа компании Boeing передавать лицензию на изготовление головок самонаведения.

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