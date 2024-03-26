Медвежий угол
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Медвежий угол

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Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.

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Комментарии
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Галина 123
А ей еще орден и за какие заслуги.  Интересно насколько высок уровень её покровителя?
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57 мин.
леонид рыбаков
У нас на государственном уровне  если честно до сих пор не определились кто и почему должен считаться предателем То Галкин и Пугачева предатели и тут уже в думе их простить хотят .Фридман и его коллеги по разворовыванию и перечисления в 404 .....прошены!!!!! .И что это и как получается предательство прировняли к умению жить ?????
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23 мин.
Людмила Лиханова
Все у него есть. Но их не засвечивают. Просто маленький пример. я ни на кого не указываю, такие вот совпадения.
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10 сек.

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