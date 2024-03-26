Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

леонид рыбаков

У нас на государственном уровне если честно до сих пор не определились кто и почему должен считаться предателем То Галкин и Пугачева предатели и тут уже в думе их простить хотят .Фридман и его коллеги по разворовыванию и перечисления в 404 .....прошены!!!!! .И что это и как получается предательство прировняли к умению жить ?????