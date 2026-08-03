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GM и Ford почти перестали обсуждать электромобили с инвесторами: за 7 лет упоминания рухнули с более чем 100 до 21

GM и Ford почти перестали обсуждать электромобили с инвесторами: за 7 лет упоминания рухнули с более чем 100 до 21

Анализ транскриптов квартальных созвонов показал, что после возвращения Трампа в Белый дом тема электромобилей уступила место ПО, автономным технологиям и торговой политикеАналитическая компания Hudson Labs по заказу TechCrunch изучила ежеквартальные стенограммы звонков GM и Ford за последние 7 лет и обнаружила, что оба автопроизводителя говорят об электромобилях реже, чем до пандемии.

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