Во Франции число участников общенациональных протестов достигло 800 тысяч человек, существенно превысив первоначальные прогнозы властей.
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