Харьковчане в соцсетях делятся сообщениями - в городе появились "азовцы"*. Сообщается, что националисты батальона могут превратить Харьков во второй Мариуполь

ФОТО: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS БИТВА ЗА ХАРЬКОВ НАЧИНАЕТСЯ: ЛЮДИ БЕГУТ - ПЛАН ОТПЕТЫХ НЕГОДЯЕВ РАССЕКРЕЧЕН Харьковчане в соцсетях делятся сообщениями - в городе появились "азовцы"*.
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