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Царьград

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Ещё одна лазейка прикрывается: Депутаты придумали, как усложнить мигрантам получение гражданства России

Депутаты придумали, как усложнить мигрантам получение гражданства России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что новая мера направлена на исключение лазеек.

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