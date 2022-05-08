Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    звягинцев, судя  по его детищам, старательно угождает англо-саксам, показывая Россию в своих фильмах неприглядной и у...Режиссер Звягинце...
  • Владимир Соловьев
    ВЫХОД СОВСЕМ ПРОСТОЙ: СДАТЬСЯ ВСЕМУ ВСУ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!Главком ВСУ Залуж...
  • avershin1947mailru Авершин
    Не увеличил добычу нефти по просьбе США.Скончался президе...

Украинский полковник Кормянков: предки-партизаны были бы в ужасе от западного оружия у ВСУ

Украинский полковник Кормянков: предки-партизаны были бы в ужасе от западного оружия у ВСУ

Федеральное агентство новостей Пленный полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кормянков сообщил, что его предки партизанили в лесах Брянщины в годы Великой Отечественной войны и пришли бы в ужас от наличия у украинской армии немецкого вооружения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх