Федеральное агентство новостей Пленный полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кормянков сообщил, что его предки партизанили в лесах Брянщины в годы Великой Отечественной войны и пришли бы в ужас от наличия у украинской армии немецкого вооружения.