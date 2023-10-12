На Академика Королёва примут сведения о поверке водосчётчиков

Сведения о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтаже или пропуске срока поверки жители нашего района смогут передать в управляющую компанию ГБУ «Жилищник Останкинского района».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии