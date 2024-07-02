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Тарасова допустила возвращение российских фигуристов после предоставления ISU квот юниорам

Тарасова допустила возвращение российских фигуристов после предоставления ISU квот юниорам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при на сезон-2024/25.

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