Врач рассказал о пользе походов в баню

Они помогают не только укрепить здоровье, но и снять стресс Александр Умнов, хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, считает, что посещение бани полезно для здоровья.
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