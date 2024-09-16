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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба о переходе в «Акрон»: «Ночь бессонная была, нужно было взвесить все. Уважаемые люди сказали, что надо. Да и сам бы жалел, если бы выбрал ничего не делать»

36-летний нападающий дебютировал за новую команду в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Химками» (3:0) и отметился голевой передачей.

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