Судии из тверского ДК «Химволокно» получили Гран-при проекта «Творчество юных под парусами Моряны»

Студии «Зебра» и «Колибри» из ДК «Химволокно» города Твери стали обладателями Гран-при проекта «Творчество юных под парусами Моряны» – победителя специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года.
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