Страна и люди
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Страна и люди

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Взрывы прогремели в столице Украины

Взрывы прогремели в столице Украины

Один объект инфраструктуры поврежден в Киеве в результате ночной атаки российских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

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Комментарии
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АндрейБорков
А что только один объект? МАЛОВАТО БУДЕТ!!! Надо хотя бы 21, а лучше 121 объект поврежденный и разрушенный. Киев этот должен стать очень похожим(не менее 99% сходства) со Сталинградом по состоянию его на 1 января 1943 года. Один объект это ни как и ни что!
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