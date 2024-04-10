Жак Вильнев о мотивах перехода Хэмилтона в «Феррари»: «Дело не в возрасте, а в слишком большом количестве легких сезонов в «Мерседесе»

Вильнев высказался о причинах перехода Хэмилтона в «Феррари». Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что главным образом Льюис принял решение продолжить карьеру в «Феррари» и уйти из «Мерседеса», чтобы найти новый вызов и новую мотивацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии