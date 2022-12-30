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Сборная Казахстана отменила февральский сбор в Турции

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил об отмене февральского сбора команды. Ранее Адиев рассказывал, что сборная Казахстана планирует провести УТС в феврале в Турции.

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