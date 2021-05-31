Зеленский забирает у Авакова монополию на радикалов и берёт под контроль улицу

Под предлогом внешней угрозы власть создает свою армию штурмовиков-радикалов за бюджетные деньги: Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о национальном сопротивлении (№ 5557) и об увеличении численности Вооруженных сил Украины (№ 5558).