Мир в котором мы живём

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Зеленский забирает у Авакова монополию на радикалов и берёт под контроль улицу

Зеленский забирает у Авакова монополию на радикалов и берёт под контроль улицу

Под предлогом внешней угрозы власть создает свою армию штурмовиков-радикалов за бюджетные деньги: Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о национальном сопротивлении (№ 5557) и об увеличении численности Вооруженных сил Украины (№ 5558).

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