Страна и люди

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    Да хорошо жила!!! Нам показывают фотки из сел РСФСР. А вот в Грузинский, Молдавских, Украинских и пр. селах жизнь ки...Как жила советска...
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Потопят ли русские британский корабль в следующий раз?

Потопят ли русские британский корабль в следующий раз?

Такой вариант действий российских Вооруженных Сил очень вероятен Андрей Раевский На фото: береговой ракетный комплекс «Бастион» (Фото: Виталий Невар/ТАСС) «Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ.

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