Потопят ли русские британский корабль в следующий раз?

Такой вариант действий российских Вооруженных Сил очень вероятен Андрей Раевский На фото: береговой ракетный комплекс «Бастион» (Фото: Виталий Невар/ТАСС) «Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ.
Такой вариант действий российских Вооруженных Сил очень вероятен Андрей Раевский На фото: береговой ракетный комплекс «Бастион» (Фото: Виталий Невар/ТАСС) «Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ.
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