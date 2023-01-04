Кайру о 6:5 с «Торонто» на фоне травм у лидеров «Сент-Луиса»: «Ребята активизировались. Это нам понадобится и в будущем»

Джордан Кайру высказался о победе «Сент-Луиса» над «Торонто» на фоне травм лидеров. У «блюзменов» выбыли капитан Райан О’Райлли (на 6 недель из-за перелома ноги) и форвард Владимир Тарасенко (на 4 недели из-за травмы руки).
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