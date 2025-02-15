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Темное прошлое: Тахмина получила жильё в Мытищах, но не забыла о поддержке товарищей из "Крокуса"

Темное прошлое: Тахмина получила жильё в Мытищах, но не забыла о поддержке товарищей из "Крокуса"

Avia.pro - СМИ Расследование уголовного дела о незаконном выделении квартиры в Мытищах таджикской семье продолжается, и теперь появились новые, шокирующие подробности.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Кто проторил дорожку этой бандеровке Купецкой. кто сейчас её прикрывает. это же очевидно, непотопляема, как экс судья Хахалева!!!
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14 час.
NM
Nelya Muhametshina
Эту Купецкую  в таджикистан  в паранже на утеху если не могут упечь в тюрьму
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12 час.
M_Tatiana_V
Да, там с братиками еще надо разобраться: не купили ли они инвалидность по ранению. Как-то уж очень синхронно. А насчет многодетных прохиндеев: есть же у нас закон о лишении приобретенного гражданства - вот и надо не бояться его применять.
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8 час.
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