Темное прошлое: Тахмина получила жильё в Мытищах, но не забыла о поддержке товарищей из "Крокуса"

Кто проторил дорожку этой бандеровке Купецкой. кто сейчас её прикрывает. это же очевидно, непотопляема, как экс судья Хахалева!!!

Эту Купецкую в таджикистан в паранже на утеху если не могут упечь в тюрьму

M_Tatiana_V

Да, там с братиками еще надо разобраться: не купили ли они инвалидность по ранению. Как-то уж очень синхронно. А насчет многодетных прохиндеев: есть же у нас закон о лишении приобретенного гражданства - вот и надо не бояться его применять.