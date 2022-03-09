Почеттино о судействе в Мадриде: «Позор! Был фол на Доннарумме. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году»

Маурисио Почеттино возмутился судейством в матче Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (3:1). На 61-й минуте Карим Бензема прессинговал голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму у ворот и вынудил его выбить мяч на Винисиуса.

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