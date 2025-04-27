Пушков: встреча с Зеленским не говорит, что Трамп готов встать на сторону Киева

Сам факт встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским еще не говорит, что глава США Дональд Трамп готов присоединиться к французскому лидеру Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и встать на сторону Киева.
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