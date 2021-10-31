Кому в СССР жилось хорошо?

Так, друзья — сегодня будеткт болшой и интересный пост о том, кому же хорошо жилось в СССР. Тут в комментариях к постам про СССР мне постоянно пишут, что я мол сильно сгущаю краски, а на самом деле в СССР жилось очень даже богато, сытно и хорошо.
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