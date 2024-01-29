Главный переговорщик Молдовы с ЕС. Принята модель, близкая к болгарской

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Кристина Герасимова, которая займет должность министра по европейским делам, будет и главным переговорщиком Республики Молдова в процессе интеграции в Европейский союз.
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