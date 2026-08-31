БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«У России денег в обрез!» — а это значит, что надо вкладываться в Большой Космос. Или остаться на задворках науки и техники

«У России денег в обрез!» — а это значит, что надо вкладываться в Большой Космос. Или остаться на задворках науки и техники

Роскосмос вместе с NASA подарит человечеству «мультипланетность». На Марсе будут яблони цвести? Сергей Аксёнов Фото: NASA/Bill Ingalls / NASA via Global Look Press / Global Look Press Нынешнее поколение застанет первый этап колонизации землянами иных планет.

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Комментарии
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LD
Leon D
Силуанов недавно сказал, что денег достаточно для всего. :-)))
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3 н.