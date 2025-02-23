Купить билет через коммерческие билетные системы можно будет при помощи MOS ID

Столичные учреждения культуры полностью перешли на продажу билетов по новым правилам. Об этом заявил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, подчеркнув, что несмотря на изначально существовавшие у них опасения, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям, и на данный момент реализовано уже более 150 тысяч билетов.