Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    А сколько должен отдыхать дедушка? - Который еле ходит, падает, не понимает где находится, с кем говорит, о чём говор...Раскрыт новый фак...
  • Eduard
    Идиотка! И таких хватает!Глава МИД Германи...
  • Eduard
    Что ещё вспомнит,как в горшок ссала?Глава МИД Германи...

Купить билет через коммерческие билетные системы можно будет при помощи MOS ID

Купить билет через коммерческие билетные системы можно будет при помощи MOS ID

Столичные учреждения культуры полностью перешли на продажу билетов по новым правилам. Об этом заявил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, подчеркнув, что несмотря на изначально существовавшие у них опасения, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям, и на данный момент реализовано уже более 150 тысяч билетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх