Советчика из НАТО ударили по рукам: "Не лезь к русским"

В НАТО не исключили отказа Украины от территорий ради вступления в альянс. На "заманчивое" предложение ответил политолог Юрий Кот: "Не лезь к русским, потому что, сколько раз ваш брат лез к русским, каждый раз вы получали по наглой рыжей морде".