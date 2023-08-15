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Советчика из НАТО ударили по рукам: "Не лезь к русским"

Советчика из НАТО ударили по рукам: "Не лезь к русским"

В НАТО не исключили отказа Украины от территорий ради вступления в альянс. На "заманчивое" предложение ответил политолог Юрий Кот: "Не лезь к русским, потому что, сколько раз ваш брат лез к русским, каждый раз вы получали по наглой рыжей морде".

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