Компания Manus возобновила работу как независимый разработчик

Разработчик ИИ-агентов Manus (официальный сайт) во вторник официально объявил о возобновлении деятельности в качестве независимой компании, при этом команда основателей сохранила руководящие позиции.
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