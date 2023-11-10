4G пришел в коттеджный поселок под Владивостоком

Жители поселка Ключевой в Надеждинском районе получили доступ к мобильной сети МегаФона. Оператор построил базовую станцию и включил в зону покрытия 4G поселок недалеко от Владивостока, в котором идет активная коттеджная застройка.
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