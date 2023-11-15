Форум АТЭС на месте помойки: председательство США во всей красе

Есть подозрение, что в памяти поколений нынешний форум АТЭС в Сан-Франциско, США, останется как событие, благодаря которому власти города расчистили, наконец, его улицы от мусора и живущих на тротуарах мириадов бомжей и наркоманов.
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