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Иракли Пирцхалава жестко ответил Екатерине Лукьяновой на выдуманную беременность: "Это аферистка"

Иракли Пирцхалава жестко ответил Екатерине Лукьяновой на выдуманную беременность: "Это аферистка"

Иракли Пирцхалава впервые развернуто прокомментировал скандал с моделью Екатериной Лукьяновой, которая недавно заявила о беременности от артиста, а затем сообщила о потерянном ребенке.

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