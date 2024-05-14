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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Башкирские медики назвали «полным бредом» данные о средней зарплате региональных врачей в 87 тыс рублей

Башкортостанстат опубликовал данные о средней зарплате региональных медиков за 2023 год. Так, анализ доходов показал, что в среднем младший медперсонал в государственных больницах получал 42859 рублей в месяц, средний – 43 950 рублей, а врачи – 87 047 рублей.

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