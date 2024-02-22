NYT: США предупредили союзников об угрозе от России, но сомневались в информации

США оказались не уверены насчет разработки Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам.
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