А за что их любить?

ТМ Разве можно такое забыть/простить? Мы что сами себе враги? Учитывая что это были вовсе не басмачи, а ещё вчера советские люди, граждане одной страны, то почему мы удивляемся теперь тому как эти пришельцы из Таджикистана ведут себя на нашей российской земле сегодня... Следовало хорошенько подумать прежде чем их вообще пускать в Россию.

Одиссей

И ведь ничего за 34 года не изменилось... В 90м - погромы и геноцид в Таджикистане, в текущем 24м - Крокус. Я уже тогда удивился: они пошли убивать за пол-ляма на четверых! 125К на нос! Да эти деньги они б спокойно заработали за пару месяцев! Так может, дело не в деньгах, а в их отношении к нам??? И еще.... То, нах, за "Таджикская национально-культурная автономия г.Орска"?!?!?!? Местные чиновники не понимают, что это классическое окно Овертона??? Сегодня - автономия культурная. Завтра - национальная. Послезавтра - автономная область. После-послезавтра - независимая таджикская республика, которую придется выкорчевывать уже огнем и мечом!!