ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    И ведь ничего за 34 года не изменилось... В 90м - погромы и геноцид в Таджикистане, в текущем 24м - Крокус. Я уже то...А за что их любить?
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Разве можно такое забыть/простить? Мы что сами себе враги? Учитывая что это были вовсе не басмачи, а ещё вчера сов...А за что их любить?
  • Vladimir Kurbatov
    ДА, а у нас только харыпы.Ай да "Два майора"

А за что их любить?

А за что их любить?

«Характерно, что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. Например, внутритаджикской резне между «вовчиками» и «юрчиками» предшествовали расправы в Душанбе и других городах над русским населением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Разве можно такое забыть/простить? Мы что сами себе враги? Учитывая что это были вовсе не басмачи, а ещё вчера советские люди, граждане одной страны, то почему мы удивляемся теперь тому как эти пришельцы из Таджикистана  ведут себя на нашей российской земле сегодня... Следовало хорошенько подумать прежде чем их вообще пускать в Россию.
Ответить
6 час.
Одиссей
И ведь ничего за 34 года не изменилось... В 90м - погромы и геноцид в Таджикистане, в текущем 24м - Крокус. Я уже тогда удивился: они пошли убивать за пол-ляма на четверых! 125К на нос! Да эти деньги они б спокойно заработали за пару месяцев! Так может, дело не в деньгах, а в их отношении к нам??? И еще.... То, нах, за &quot;Таджикская национально-культурная автономия г.Орска&quot;?!?!?!? Местные чиновники не понимают, что это классическое окно Овертона???  Сегодня - автономия культурная. Завтра - национальная. Послезавтра - автономная область. После-послезавтра - независимая таджикская республика, которую придется выкорчевывать уже огнем и мечом!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх