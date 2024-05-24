В Тамбовской области все чаще выбирают безлимит на мессенджеры

В то время как интерес к традиционным звонкам снижается, активность тамбовчан в интернете растет. Любимым онлайн-сервисом жителей региона стал WhatsApp (принадлежит Meta - запрещённой в России организации) — именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет, свидетельствует аналитика Yota.