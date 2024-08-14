ТАСС: Блиновская не выплатила 1,2 млрд рублей налогов до начала процесса над ней

Блогер Елена Блиновская не смогла выплатить государству около 1,2 млрд рублей к началу судебного процесса, первое заседание которого в виде закрытых предварительных слушаний запланировано на 14 августа в Савеловском суде Москвы.
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