Звуки взрывов слышались в Хмельницкой области Украины

Средства противовоздушной обороны работают на территории Хмельницкой области. Такое заявление в своих социальных сетях сделал первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин, пишет РИА Новости.
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