БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?

Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?

Советский Ан-225 на авиасалоне Фарнборо, 1990 год «Великий нефтяной крах» Экономический удар со стороны США, которые смогли уговорить Саудовскую Аравию поднять добычу нефти и обрушить за полгода цену на нефть с 30 до 12 долларов за баррель, застал Кремль врасплох (Американская финансовая пирамида и СССР).

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