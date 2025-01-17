Самыми доступными на российском рынке внедорожников оказались отечественные модели

Lada Niva Legend, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер» — самые доступные внедорожники в России. Об этом журналу «За рулем» рассказал эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий.