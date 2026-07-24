«Паруса Победы: студенческая экспедиция по следам отряда Беринга» стартовали в Санкт-Петербурге

23 июля в Санкт-Петербурге стартовал проект «Паруса Победы: студенческая экспедиция по следам отряда Беринга», организованный ТвГТУ при поддержке Минобрнауки России и участии Университета ИТМО и Ассоциации «Студенческая лига спортивного туризма».
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