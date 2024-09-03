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    Ну да перегородки ИЗ ПЕНОБЕТОНА.....У НИХ ТАКОЙ ОКУИТЕЛЬНЫЙ ВЕС.....прям МОНОЛИТ СРАЗУ РУХНЕТПресечена незакон...

Пресс-конференция «Детская безопасность в преддверии нового 2024-2025 учебного года»

Пресс-конференция «Детская безопасность в преддверии нового 2024-2025 учебного года»

фото: Рамиль Ситдиков Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Детская безопасность в преддверии нового 2024-2025 учебного года» В четверг, 29 августа 2024 года, состоялась пресс-конференция Главного управления МЧС России по городу Москве на тему: «Детская безопасность в преддверии нового 2024-2025 учебного года».

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