smi.media

462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    Ишь развоевалась немчура. Забыл 2 мая 45-го?Признание ЛНР и Д...
  • Vitaly Arkhipov
    Ложили мы на вас и ваши санкции. Что б вы передохли - сволочи.Признание ЛНР и Д...
  • Антон
    Давно пора, а то всё топтались на одном местеУказ о признании ...

Иммунолог Крючков оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики COVID

Иммунолог Николай Крючков оценил эффективность приёма иммуномодуляторов — специализированных лекарственных препаратов, которые улучшают состояние иммунной системы, для предотвращения заболевания гриппом, ОРВИ или же коронавирусной инфекцией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх