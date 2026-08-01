Трое мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два муниципалитета Белгородской области. В результате ударов ранения получили трое мирных жителей, повреждены автомобили, хозяйственная постройка и социальный объект.
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