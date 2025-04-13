БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 420 подписчиков

В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Почему?

В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Почему?

В Анкаре заявляют о стратегическом характере диалога с Брюсселем. Накануне было объявлено о приостановке экспорта турецких лимонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
У них в Европе такое &quot;зрение&quot;! Они внимательно смотрели чем Навального кормили не дай бог пицы нет,а вот протесты тысячные в упор не замечают,потому что не выгодно!
Ответить
16 час.
Eduard
Когда во Франции протесты в Европе не видят,если в России в Москве,то даже Послов на них отправляют,словно это безопасно!
Ответить
16 час.
наверх