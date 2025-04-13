В Анкаре заявляют о стратегическом характере диалога с Брюсселем. Накануне было объявлено о приостановке экспорта турецких лимонов.
В Европе предпочитают не замечать турецкие протесты. Почему?
Комментарии
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Eduard
У них в Европе такое "зрение"! Они внимательно смотрели чем Навального кормили не дай бог пицы нет,а вот протесты тысячные в упор не замечают,потому что не выгодно!
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16 час.
Eduard
Когда во Франции протесты в Европе не видят,если в России в Москве,то даже Послов на них отправляют,словно это безопасно!
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16 час.
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