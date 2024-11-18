Русская весна
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Русская весна

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На саммите G20 Эрдоган предложит свой вариант заморозки конфликта на Украине — Bloomberg

На саммите G20 Эрдоган предложит свой вариант заморозки конфликта на Украине — Bloomberg

Реджеп Эрдоган выступит на саммите G20 в Бразилии с идеей заморозки конфликта по линии фронта, сообщает Bloomberg.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Только КАПИТУЛЯЦИЯ!!!!
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