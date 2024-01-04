Исламскую ипотеку в РФ предложили сделать льготной

Распространение мер поддержки со стороны государства на исламскую ипотеку по аналогии с льготными программами позволит повысить спрос на нее и значительно нарастить объемы выдач, заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов в беседе с РИА Новости.