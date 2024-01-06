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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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1600-ядерный процессор? Китайские исследователи готовят именно такое решение ...

1600-ядерный процессор? Китайские исследователи готовят именно такое решение ...

1600-ядерный процессор? Китайские исследователи готовят именно такое решениеИсследователи из Академии наук КНР разработали 256-ядерный процессор с несколькими чиплетами, но планируют расширить границы возможного и изготовить 1600-ядерное решение в будущем.

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