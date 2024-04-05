Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

У школьников есть возможность заранее выбрать профессию В школах Москвы успешно внедряется единый стандарт предпрофессионального образования в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа- и ИТ-классах.
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