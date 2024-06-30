В Великобритании начали разгораться предвыборные скандалы

Консерваторы требуют провести расследования о влиянии России на предстоящие выборы на основании материала австралийского телеканала АВС о существовании группы в соцсетях, поддерживающей лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, которого в Великобритании обвиняют в симпатиях к МосквеПравящая партия Великобритании требует расследовать дело о возможном влиянии России на предстоящие выборы в королевстве.
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