В Великобритании начали разгораться предвыборные скандалы

Консерваторы требуют провести расследования о влиянии России на предстоящие выборы на основании материала австралийского телеканала АВС о существовании группы в соцсетях, поддерживающей лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, которого в Великобритании обвиняют в симпатиях к МосквеПравящая партия Великобритании требует расследовать дело о возможном влиянии России на предстоящие выборы в королевстве.