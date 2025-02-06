Журналистке Светлане Бурцевой за её профессиональную деятельность грозит 6 лет тюрьмы в Эстонии

В Эстонии русскоязычной журналистке Светлане Бурцевой запросили 6 лет тюрьмы: такой срок потребовал прокурор на заседании суда, приняв утверждение Полиции безопасности Эстонии (КаПо) о том, что Бурцева якобы опубликовала под псевдонимом книгу «Гибридная война за мир», содержание которой «принижает Эстонскую Республику, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской Республики и её институтов».