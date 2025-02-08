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Царьград

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Русская туристка в попытке сделать селфи на скалах в Турции сорвалась вниз

Русская туристка в попытке сделать селфи на скалах в Турции сорвалась вниз

ЧП с русской туристкой случилось в Турции.Девушка упала со скалы, когда делала селфи, сообщил Telegram-канал Shot.

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